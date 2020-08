Roma, Virginia Raggi: “Vado avanti, mi ricandido a sindaco” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Vado avanti, mi ricandido”. Queste le parole di Virginia Raggi, sindaca di Roma, secondo quanto si apprende, durante una videoconferenza con i consiglieri della maggioranza in Capidoglio. “Virginia Raggi ci ha detto che correrà nuovamente per fare la Sindaca di Roma. “Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti”. Le sue parole sono verità”. Così su Facebook il consigliere M5S del Comune di Roma, Paolo Ferrara. Leggi su sportface

lucianonobili : Viale Regina Margherita, #Roma, poco fa. Stracciato il record assoluto, già detenuto, di #bus in fiamme. D’altronde… - you_trend : ?? #BREAKING Virginia #Raggi ha annunciato alla sua maggioranza in consiglio comunale l'intenzione di ricandidarsi a Sindaco di #Roma. - virginiaraggi : Prosegue il monitoraggio costante e la programmazione degli interventi sulle #StradeNuove della città. Oggi siamo a… - Affaritaliani : Roma, clamoroso: Virginia Raggi si ricandida a sindaco! - albertomarti : RT @you_trend: ?? #BREAKING Virginia #Raggi ha annunciato alla sua maggioranza in consiglio comunale l'intenzione di ricandidarsi a Sindaco… -