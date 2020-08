Risultati NBA – Phoenix non sbaglia un colpo, annientata anche OKC: Dallas non dà scampo a Utah (Di lunedì 10 agosto 2020) Phoenix continua a macinare vittorie su vittorie, inanellando contro Oklahoma il quinto successo consecutivo nella bolla di Orlando, rimanendo l’unica franchigia imbattuta. Pool/Getty ImagesI Suns non lasciano scampo nemmeno ai Thunder, superandoli con il risultato di 128-101 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, tranne il primo quarto chiuso in vantaggio da OKC. Prestazione monstre di Booker che piazza 35 punti, conditi da 5 rimbalzi e 4 assist che gli permettono di incidere in maniera importante sul match. Vince e convince anche Dallas nella seconda gara di giornata, i Mavericks superano 114-122 i Jazz e li avvicinano in classifica. Hardaway e Curry i migliori in campo per Dallas, visti i 49 punti segnati dalla coppia dei Mavs, quasi la metà dell’intero ... Leggi su sportfair

