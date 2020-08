Omicidio Sarah Scazzi, il libro sulla 15enne di Avetrana diventa una serie tv (Di lunedì 10 agosto 2020) L'Omicidio di Sarah Scazzi al centro di una serie tv e un documentario. Dopo dieci anni dalla morte della 15enne di Avetrana e dal processo a carico dello zio Michele Misseri, della zia Cosima Serrano ... Leggi su gazzettadelsud

repubblica : L'omicidio di Sarah Scazzi diventa una serie tv: Mezzapesa trasformerà in fiction il delitto di Avetrana - 3cinematographe : L'omicidio di #SarahScazzi, commesso dieci anni fa ad Avetrana e che ancora non del tutto risolto, diventerà una se… - RBcasting : L'omicidio di #SarahScazzi diventa una serie tv e un documentario. Alla regia del progetto televisivo Pippo Mezzape… - BestMovieItalia : Sarah Scazzi: in arrivo una serie tv e un documentario che racconteranno l’omicidio di Avetrana -… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sarah Scazzi: in arrivo una serie tv e un documentario che racconteranno l’omicidio di Avetrana… -