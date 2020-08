OCSE, superindice economia si conferma in ripresa a luglio (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Recupera lo stato di salurte delle economie dei Paesi dell’area OCSE. Lo confermano gli indicatori anticipatori della congiuntura, compresi nel leading indicator, pubblicati dall’Organizzazione. Per il mese di luglio, il superindice che anticipa di 6-9 mesi le tendenze economiche future, si è attestato a quota 98 punti dai 97 di giugno, confermandosi in recupero dopo due mesi di persistenti cali dovuti alla crisi innescata dal coronavirus. Risale anche l’indicatore dell’Eurozona a 97,3 punti dai 96,7 precedenti. Tra i paesi membri, in Francia l’indicatore sale a 97,9 da 97,1 punti, mentre in Germania si porta a 98,8 da 97,9. In Italia, il leading indicator aumenta a 95,9 da 95,6 punti. L’indicatore economico anticipatore del Giappone sale ... Leggi su quifinanza

