Loredana Lecciso fa le valigie e se ne va: lascia casa di Al Bano per… (Di lunedì 10 agosto 2020) L’estate ha in serbo molte novità per Loredana Lecciso. Tornata insieme ad Al Bano, la donna è pronta a fare le valige per intraprendere una nuova avventura televisiva. Stando alle ultime indiscrezioni, l’amico Cristiano Malgioglio ha convinto la Lecciso a collaborare con lui nella conduzione di un nuovo talent show. I continui scatti pubblicati sul profilo Instagram di Loredana che la vedono in compagnia di personalità molto conosciute in Italia sembrano dunque presagire qualcosa di più. La coppia riformatasi recentemente sta passando le vacanze a Cellino San Marco e nel mese scorso sono stati molti coloro che gli hanno fatto visita. Gli scatti vedono i due in compagnia di Bocelli, Morandi con la moglie Anna e una foto riprende Loredana insieme a ... Leggi su velvetgossip

