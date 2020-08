Ladri in casa di Francesco Facchinetti. E lui: «Vi avverto, faccio fuori chiunque tocchi la mia famiglia» (Di lunedì 10 agosto 2020) “Non approvo il Far West, ma se minacci la vita della mia famiglia io ti faccio fuori”. Ad accendere di nuovo il dibattito sulla legittima difesa è Francesco Facchinetti, noto personaggio del mondo dello spettacolo, che qualche tempo fa è stato derubato da alcuni Ladri. Si erano intrufolati nella sua villa di Mariano Comense mentre lui era in casa con la moglie Wilma Faissol e i figli. Per questo è esasperato e ha deciso di documentare l’accaduto sul suo profilo Instagram. Facchinetti: “Non mi vergogno di difendere le persona che amo” “Se il ladro entra in casa tua per rubare una tv, lui sta determinando che la sua vita vale quanto la tv. Lui sta rischiando la sua vita ... Leggi su secoloditalia

