Il Paradiso all’improvviso: Recensione, Trama, Cast (Di lunedì 10 agosto 2020) Nel 2003 usciva nei Cinema il film comico Il Paradiso all’improvviso, scritto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Il film ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello e due nomination ai Nastri D’Argento. Massimo Ceccherini fa un cameo durante la notte brava di Lorenzo e Borromini. In una scena Nina legge un libro intitolato A un passo dal cuore, una serie di racconti scritta dallo stesso Pieraccioni. Leggi anche: Il pesce innamorato: la Recensione, la Trama, il Cast Il Paradiso all’Improvviso: Film Il film è una stanca fotocopia degli altri precedenti, non da nulla di nuovo alla storia. Si tratta di un semplice copia-incolla, che ormai tutti hanno imparato, quindi nessuna sorpresa e creatività all’orizzonte. Anche ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

