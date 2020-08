Hong Kong, rappresaglia cinese contro Trump (Di lunedì 10 agosto 2020) Lo hanno portato via in manette – in favore di telecamere – quando in Italia era l’una di notte, le sette del mattino a Hong Kong. Le foto dell’arresto ritraggono un uomo elegante, pantaloni e giacca chiari, camicia senza cravatta, sguardo deciso e piglio sicuro malgrado le circostanze. Il suo nome, Jimmy Lai, probabilmente non vi dirà nulla, ma Lai è quel che si definisce un “magnate” ad Hong Kong, uno degli uomini più ricchi dell’ex colonia, a capo di un vero e proprio impero commerciale e – soprattutto – mediatico. Proprietario del gruppo Next Media, il tycoon Lai pubblica tra le altre cose il quotidiano Apple Daily e il settimanale Next magazine, due testate che si sono distinte, negli ultimi tempi, per la loro posizione apertamente ... Leggi su huffingtonpost

