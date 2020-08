Gianni Morandi: gli emozionati auguri al figlio Tredici Pietro per il suo compleanno (Di lunedì 10 agosto 2020) Gianni Morandi papà romantico e orgoglioso sui social, ha colto al volo l’occasione di fare gli auguri al figlio minore, Pietro, in occasione del suo compleanno. Sono 23 anni per il figlio del cantante, che ha ormai preso la sua strada anche lui nel mondo della musica dove è conosciuto con il nome d’arte di Tredici Pietro. Gli auguri di Gianni Morandi e Tredici Pietro Un momento emozionante per un padre festeggiare il compleanno di un figlio. Su Facebook, Gianni Morandi ha condiviso una foto di suo figlio Pietro da ... Leggi su thesocialpost

