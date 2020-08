Galeone su Giampaolo: «Deve immergersi nello spirito del Torino» (Di lunedì 10 agosto 2020) Giovanni Galeone ha parlato di Marco Giampaolo, neo tecnico del Torino, in una lunga intervista per la Gazzetta dello Sport Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone ha parlato di Marco Giampaolo di cui ha fatto da mentore. Ecco le sue principali dichiarazioni: MAESTRO – «Ho saputo che mi ha indicato tra i suoi maestri. Affiancandomi ad Arrigo Sacchi, però. Così abbraccia molti sistemi di gioco e mentalità diverse: meglio per lui, si porta a Torino un bagaglio voluminoso. Ha una grande occasione saprà sfruttarla». Torino – «Mi aspetto che gli venga dato il tempo per lavorare sui suoi concetti e con una squadra adatta. E sono sicuro che il Toro non avrà la fretta del Milan anche ... Leggi su calcionews24

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra al signor Marco Giampaolo. Il tecnico ha firmato un contratto biennale": con questo annuncio la societ ...

Kafka, il basket, le sigarette. E poi Gasp, Max, Giampaolo: tutti a lezione da Galeone, il profeta del calcio d'attacco

Dalla zona totale ("È stato Sacchi a copiare da me") al tridente ("L'unico modulo che ha ragione di esistere": si può entrare nella memoria collettiva anche senza grandi trionfi. Ed è il caso del tecn ...

