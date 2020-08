Caso Racing Point, la Red Bull non si schiera: ecco perché (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Caso Racing Point denominato ‘Copygate’ fa discutere e non poco ma non tutte le scuderie hanno alzato il dito di fronte alla decisione della Fia di punire il team con 15 punti di penalizzazione e un’ammenda da 400.000 euro. Sul Caso, infatti, è assordante il silenzio di Red Bull, e dunque di Alpha Tauri, che ha preferito non schierarsi né sul fronte Mercedes-Racing Point né su quello capitanato da Ferrari, Renault e McLaren. La scuderia di Milton Keynes ha infatti confermato attraverso il proprio advisor, Helmut Marko, che da parte loro non vi sarà alcun appello contro la decisione della Federazione. Perché Red Bull si tira fuori dalla lotta? Semplice, per attendere la decisione e ... Leggi su sportface

