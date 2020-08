Bilanci e Covid: le mosse dei club per salvare il 2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) Bilanci squadre di calcio – Come contenere l’impatto negativo del Covid-19 sui Bilanci delle società di calcio? In vista dell’approvazione dei conti al 30 giugno 2020 alcuni club di Serie A starebbero valutando soluzioni contabili “innovative” per compensare i minori ricavi da stadio, sponsorizzazioni e diritti tv, dovuti al lockdown e allo slittamento della stagione … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

TheOfficialDibi : RT @CalcioFinanza: L'Organismo italiano di contabilità (OIC) studia 'nuovi criteri' per gli ammortamenti a causa di #Covid e #lockdown. Le… - EternoRN93 : RT @CalcioFinanza: L'Organismo italiano di contabilità (OIC) studia 'nuovi criteri' per gli ammortamenti a causa di #Covid e #lockdown. Le… - supersonico1986 : RT @CalcioFinanza: L'Organismo italiano di contabilità (OIC) studia 'nuovi criteri' per gli ammortamenti a causa di #Covid e #lockdown. Le… - CalcioFinanza : L'Organismo italiano di contabilità (OIC) studia 'nuovi criteri' per gli ammortamenti a causa di #Covid e #lockdown… - massi19731 : RT @sportli26181512: #Finanza #Notizie Bilanci e Covid: le mosse dei club per salvare il 2020: Bilanci squadre di calcio – Come contenere l… -

Ultime Notizie dalla rete : Bilanci Covid Stime bilancio Juventus 2019/20 e 2020/21: il Covid stravolge bilanci e previsioni Fantacalcio ® Bollettino coronavirus Italia 10 agosto/ Dati Ministero Salute: positivi in crescita

Bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi, lunedì 10 agosto 2020: le ultime notizie su morti, casi positivi e guariti. Vietato abbassare la guardia: questo il messaggio degli esperti i ...

Coronavirus, altri 16 casi accertati in Abruzzo: i dati aggiornati

Sono 16 i nuovi casi accertati di Coronavirus in Abruzzo, per un totale di 3501 contagi accertati dall'inizio della pandemia. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e salute della Regione. Nessun ...

Bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi, lunedì 10 agosto 2020: le ultime notizie su morti, casi positivi e guariti. Vietato abbassare la guardia: questo il messaggio degli esperti i ...Sono 16 i nuovi casi accertati di Coronavirus in Abruzzo, per un totale di 3501 contagi accertati dall'inizio della pandemia. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e salute della Regione. Nessun ...