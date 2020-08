Policlinico di Bari: incinta positiva a test corona virus Nei giorni precedenti un caso in ginecologia del "Di Venere" (Di domenica 9 agosto 2020) Una donna ricoverata al Policlinico di Bari è risultata positiva al test corona virus. incinta, la signora è asintomatica ed in isolamento. Il caso è stato riscontrato in sede di triage-accettazione del pronto soccorso. “Il reparto è operativo. Tutti i posti letto di ginecologia e ostetricia 1 e 2 del Policlinico di Bari sono attualmente occupati. Per questo motivo, in caso di permanenza della piena occupazione, per i nuovi arrivi la procedura seguita sarà quella di garantire i trasferimenti protetti verso altre strutture della Asl e convenzionate, ad eccezione delle pazienti per le quali si configura una condizione di urgenza ostetrica ... Leggi su noinotizie

zazoomblog : Donna in gravidanza positiva al covid-19: individuata durante triage per laccesso nei reparti del Policlinico di Ba… - GiuseppeAnacle2 : Donna in gravidanza positiva al covid-19: individuata durante triage per l'accesso nei reparti del Policlinico di B… - CPettiti : RT @LaGazzettaWeb: Policlinico Bari, donna incinta trovata positiva al Covid in fase triage - AntennaSud : Coronavirus | Donna incinta positiva al triage del Policlinico di Bari - LaGazzettaWeb : Policlinico Bari, donna incinta trovata positiva al Covid in fase triage -