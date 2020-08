Il cast di “Beautiful” torna sul set: gli attori condividono la scena con i manichini (ma il trucco si vede) (Di domenica 9 agosto 2020) The show must go on, avrebbero cantato i Queen. Ed è proprio così, lo spettacolo deve andare avanti. Nonostante la pandemia di Coronavirus che ha investito il mondo intero, nonostante i contagi, e i rallentamenti, c’è un’attività che (come altre) ha sofferto e ora ripreso, ed è quella cinematografica. I set si sono armati di buone intenzioni, ripartendo, cercando di rispettare tutte le norme per il contenimento del virus: tra mascherine, tute, visiere e distanziamenti sociali. A questo proposito, non fa eccezione il set di Beautiful (titolo originale: The Bold and the Beautiful), celebre sopa opera americana in onda dal lontano 1987 sulla Cbs – e sbarcata poi in Italia – che per evitare il contatto tra gli attori ha deciso di utilizzare diversi manichini e bambole gonfiabili per far ... Leggi su open.online

