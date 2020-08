Aida: trama e curiosità dell’opera in quattro atti di Giuseppe Verdi (Di domenica 9 agosto 2020) Alla scoperta di Aida, l’opera più famosa di Giuseppe Verdi Aida è probabilmente una delle opere più conosciute e amate del Maestro Giuseppe Verdi. Ambientata nell’antico Egitto racconta la storia travagliata e piena di passione della giovane principessa etiope Aida, prigioniera degli Egizi, e del condottiero Radames. L’opera fu realizzata da Verdi in occasione dell’apertura del Canale di Suez nel 1860. Il viceré Isma’il Pascià commissionò a Verdi un’opera che avesse tutta la magnificenza della tragedia e celebrasse la grande storia dell’Antico Egitto. Aida di Giuseppe Verdi; la ... Leggi su nonsolo.tv

La Repubblica

Cast stellare al Plebiscito per l'Aida del San Carlo (replica venerdì alle 20.15). Il kolossal di Verdi, pensato per un grande impianto scenografico e storicamente molto amato a Napoli, in forma di co ...Eviteremo di fare confronti tra la «Aida», che ha debuttato ieri, e la «Tosca» di una settimana fa, sempre targata San Carlo, sempre in piazza del Plebiscito. Sono proposte diverse accomunate, in gene ...