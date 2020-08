Qualifiche MotoGP GP Repubblica Ceca Brno 2020 oggi in tv: orari e diretta streaming (Di sabato 8 agosto 2020) Tutto pronto a Brno per la seconda giornata di lavoro del Gran Premio della Repubblica Ceca. Salutata la doppia tappa spagnola di Jerez de la Frontera, team e piloti sono pronti a sfidarsi lungo le curve del tracciato ceco nella giornata di sabato 8 agosto. Alle ore 9:55 il via alle prove libere 3 che definiranno la classifica dei tempi combinati, poi alle 13:30 le libere 4 importanti per analizzare il passo gara. Ma dalle 14:10 si comincerà a fare sul serio con il Q1 prima di affrontare la Q2 dalle 14:35 con i migliori 12 che andranno a caccia della pole. La giornata di sabato 8 agosto del Gran Premio della Repubblica Ceca verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, visibili in streaming su Sky Go e Now Tv per gli ... Leggi su sportface

