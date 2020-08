Maria De Filippi a ruota libera su Alessia Marcuzzi, sono andata a trovarla e le ho detto ciò che pensavo (Di sabato 8 agosto 2020) Sta per ripartire “Temptation island” la versione con persone non famose e a condurre sarà Alessia Marcuzzi. I Mmtori si stanno scaldando e Filippo Bisciglia, che ha appena terminato la sua Temptation island con personaggi famosi, l’edizione Vip ha fatto un grosso in bocca al lupo alla Marcuzzi che, dopo che il gossip che l’ha travolta negli ultimi mesi per la presunta storia clandestina con Stefano De Martino che gli sarebbe costata il matrimonio, ora è pronta ad affrontare questa nuova sfida. Maria De Filippi e Temptation Island Maria De Filippi che in questi giorni si trova in vacanza ad Ansedonia, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente, in occasione della quale si è raccontata a cuore ... Leggi su baritalianews

