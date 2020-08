Lockdown, Sud poteva essere risparmiato: “Conte ci ha nascosto i dati. Governo sleale” (Di sabato 8 agosto 2020) Il Sud poteva essere risparmiato dal Lockdown e attenuare così le conseguenze economiche della pandemia. E’ quanto sostengono alcuni governatori meridionali, tra cui Nello Musumeci, che ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero. Lockdown, “Sud in ginocchio. Non dovevano nasconderci i dati” “La Sicilia ora è in ginocchio – ha dichiarato Musumeci -, i governatori avrebbero … L'articolo Lockdown, Sud poteva essere risparmiato: “Conte ci ha nascosto i dati. Governo sleale” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

robymark1 : RT @LaVeritaWeb: Se il governo avesse chiuso soltanto Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, come chiesto dai tecnici, avremmo potuto salvare… - oznerol4 : RT @pbecchi: Quanto è costato al Centro e al Sud un lockdown totale, quando era sufficiente controllare la diffusione del virus in alcune R… - mausassi : RT @gianlucac1: n miliardi di persone vanno in lockdown. In italia invece era un golpe. Che ha tarpato le ali al sud peraltro farebbe qua… - naigr77 : RT @LaVeritaWeb: Se il governo avesse chiuso soltanto Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, come chiesto dai tecnici, avremmo potuto salvare… - ItalianPolitics : Lo storico Aldo Schiavone: 'Giusto il lockdown totale e bene il taglio delle tasse al Sud' -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Sud Bruciati 100 miliardi di Pil. Ecco quanto è costato il lockdown al Centro-Sud Il Messaggero Dl agosto, le imprese hanno due anni per pagare le tasse sospese

Ma il 50% del dovuto durante il lockdown dovrà essere saldato nel 2020. Rinviati gli acconti per gli autonomi. Ecco le misure nel dl Agosto.

BEIRUT. Ancora più povertà, le conseguenze dell’esplosione sui campi palestinesi

Roma, 8 agosto 2020, Nena News – «Qualsiasi cosa accade ai libanesi di solito ha un impatto ancora maggiore sui palestinesi». Così Huda Samra, portavoce dell’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati pales ...

Ma il 50% del dovuto durante il lockdown dovrà essere saldato nel 2020. Rinviati gli acconti per gli autonomi. Ecco le misure nel dl Agosto.Roma, 8 agosto 2020, Nena News – «Qualsiasi cosa accade ai libanesi di solito ha un impatto ancora maggiore sui palestinesi». Così Huda Samra, portavoce dell’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati pales ...