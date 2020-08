Lazio, se Inzaghi lascia Lotito pensa a Conceicao (Di sabato 8 agosto 2020) L'esonero di Maurizio Sarri dalla panchina della Juventus dopo l'eliminazione in Champions arrivata per mano del Lione, rischia di coinvolgere da vicino anche la Lazio. Il club bianconero infatti, ... Leggi su quotidiano

Maurizio Sarri è stato appena esonerato dopo la debacle in Champions League ed è già cominciata la caccia al suo successore. Non perde tempo Andrea Agnelli, che nel pomeriggio di sabato ha incontrato ...

Maurizio Sarri non sarebbe più l'allenatore della Juventus, come riporta Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale: "Malgrado un contratto per un altro anno più opzione. Ci sono diversi profili che piacc ...

