Lautaro si gode un po’ di relax con la sua Agustina: “Ti amo vita mia” (Di sabato 8 agosto 2020) Lautaro Martinez si gode qualche momento di riposo con la fidanzata Agustina Gandolfo. La relazione tra i due procede a gonfie vele, come testimonia il post su Instagram del calciatore dell’Inter. “Ti amo vita mia” ha scritto il Toro a corredo di una foto che lo ritrae abbracciato all’avvenente argentina. Immancabile la tenera risposta di Agustina: “Amore mio, ti amo“. View this post on Instagram Te amo mi vida !! @agus.gandolfo A post shared by Lautaro Martinez 🇦🇷 (@Lautaromartinez) on Aug 7, 2020 at 7:19am PDT Leggi su sportface

Lautaro si gode un po' di relax con la sua Agustina: "Ti amo vita mia" Sportface.it Lukaku Lautaro Martinez, ecco i bomber di Coppa dell'Inter

Inter-Getafe 2-0: Lukaku più Eriksen, i nerazzurri ai quarti di Europa League

Nel momento più difficile del match, ci pensa il solito Lukaku ad affondare il Getafe e regalare all’Inter i quarti di Europa League. Poi nel finale ci pensa Eriksen a chiudere la partita. I nerazzurr ...

