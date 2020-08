La vita selvaggia e breve di John Holmes (Di sabato 8 agosto 2020) John Holmes era conosciuto come il “Re del porno” e ha contribuito a portare la pornografia nel mainstream. Poi è caduto vittima della tossicodipendenza e dell’HIV. La vita di John Holmes si svolge come la sceneggiatura di uno dei suoi film: piena di colpi di scena, droghe e donne, questi ultimi due in abbondante quantità, come racconta il film Wadd. Dopotutto, cosa ci si aspetta da un uomo conosciuto come il “Re del porno“, con oltre 2.000 film hardcore alle spalle e una colonna del letto con circa 14.000 tacche? La tranquilla vita di Holmes Nonostante il numero assurdo di film che aveva realizzato e di donne con cui era stato a letto, Holmes sentiva ancora il bisogno di sembrare di più. Durante ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

periodicodaily : La vita selvaggia e breve di John Holmes #johnholmes #8agosto - beafangazio : La @michiboz alla fine l’ha comprata che palle, mi piaceva questa vita selvaggia - MacchiaMimmo : @stanzaselvaggia Le vacanze pagate dal Banana, oltre alla faraonica buonuscita garantita alla bionda dimostrano che… - MarcoStac : @misSchianto Vai in vacanza e poi rimani lì, dandoti alla vita selvaggia - PaoloAlessio : RT @UlisseFest: In un’intervista lei ha detto che i viaggi sono la finestra sul mondo e sulla vita che a un certo punto ha sentito il bisog… -

Ultime Notizie dalla rete : vita selvaggia Rai5: "Wild Italy", ritorno alla vita selvaggia Yahoo Finanza Selvaggia Lucarelli parla di Francesca Pascale e Paola Turci: “Tifo spudoratamente per loro” e ironizza su Berlusconi

Anche Selvaggia Lucarelli parla della presunta relazione tra Francesca Pascale e Paola Turci e lo fa, con la solita ironia geniale che la contraddistingue, tra le pagine di FQMagazine, facendo una pre ...

Selvaggia Lucarelli/ “Tifo spudoratamente per la coppia Pascale-Turci, ecco perchè”

Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano ha detto la sua sulla coppia dell’estate, formata da Francesca Pascale (ex di Berlusconi) e Paola Turci. Da ieri non si parla d’altro che della coppia France ...

Anche Selvaggia Lucarelli parla della presunta relazione tra Francesca Pascale e Paola Turci e lo fa, con la solita ironia geniale che la contraddistingue, tra le pagine di FQMagazine, facendo una pre ...Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano ha detto la sua sulla coppia dell’estate, formata da Francesca Pascale (ex di Berlusconi) e Paola Turci. Da ieri non si parla d’altro che della coppia France ...