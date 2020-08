Koulibaly, prima volta contro Messi che lo voleva al Barça: il duello più bello che può esserci (Di sabato 8 agosto 2020) All’andata contro il Barcellona Koulibaly era infortunato, Gattuso dovette affidarsi alla coppia Manolas-Maksimovic perché Kalidou stava superando ancora il suo primo complesso infortunio muscolare della carriera, scrive quest'o ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Koulibaly, prima volta contro Messi che lo voleva al Barça: il duello più bello che può esserci - napoligol2014 : #Koulibaly sul razzismo: «Ricordo la prima volta che mi fecero il verso della scimmia, avevo paura di tornare in ca… - Valeninhoo : RT @_enz29: Che schifo ahahahahah Koulibaly che prima del Covid sembrava Diakitè - mare_marino : -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly prima

Per il Napoli è arrivato il momento di concentrarsi sulla partita più importante della stagione ovvero il match di ritorno degli ottavi di Champions League sul campo del Barcellona. Gli azzurri partir ...Probabili formazioni Barcellona Napoli: le quote del match. Analizziamo le scelte dei tecnici in vista della partita di ritorno per gli ottavi di Champions League, oggi. Riflettori puntati sulle mosse ...