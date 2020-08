Juventus, Pirlo scavalca tutti e sarà l’erede di Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) Sarà molto probabilmente Andrea Pirlo l'erede del tecnico Maurizio Sarri, esonerato ieri dopo l'eliminazione dalla Champions League. L'ex centrocampista è attualmente allenatore della Under 23 bianconera ma la dirigenza ha deciso di affidargli da subito la conduzione della prima squadra e chiudere le altre piste aperte con Pochettino, Mancini, Zidane, Allegri e Inzaghi. Possibile l’ufficialità per il campione del mondo 2006: la Juve come prima esperienza in panchina. Seguiranno aggiornamenti. Juventus, Pirlo scavalca tutti e sarà l’erede di Sarri ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

