Juventus, Pedullà: “Sarri verso l’esonero, contatti con Pochettino per sostituirlo” (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Lione e questo ko rende davvero amaro il finale di stagione dei bianconeri. Un’annata, la prima di Maurizio Sarri sulla panchina, giudicata da molti non sufficiente: campionato vinto soltanto per un punto e soffrendo, sconfitta in finale di Coppa Italia e in Supercoppa Italiana, eliminazione agli ottavi di Champions. Per questo motivo, potrebbe essere la prima e l’ultima stagione del tecnico toscano alla guida dei bianconeri e il nome per sostituirlo potrebbe essere quello di Mauricio Pochettino, l’ex allenatore argentino del Tottenham fermo da diversi mesi, come riporta Alfredo Pedullà. Leggi su sportface

24_mercato : Juventus contacts in progress with Pochettino. [Pedulla] - cheobravo : RT @juvefcdotcom: Juventus have contacted Mauricio Pochettino to see if he'll replace Maurizio Sarri. [SportItalia/Pedulla] - forchi_giuseppe : RT @juvefcdotcom: Juventus have contacted Mauricio Pochettino to see if he'll replace Maurizio Sarri. [SportItalia/Pedulla] - Pupy0806 : RT @juvefcdotcom: Juventus have contacted Mauricio Pochettino to see if he'll replace Maurizio Sarri. [SportItalia/Pedulla] - sportface2016 : #Juventus, Alfredo #Pedullà: '#Sarri verso l'esonero, contatti con #Pochettino' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pedullà Pedullà: "Sarri è sotto la lente d'ingrandimento, la Juventus farà alcune valutazioni" Sportface.it