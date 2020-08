Gattuso scherza su Pirlo: «Adesso sono c***i suoi» (Di sabato 8 agosto 2020) Gennaro Gattuso ha parlato dell’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus: le dichiarazioni del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Barcellona, ha parlato dell’arrivo sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo. «È un mestiere difficile, non basta avere una grande carriera. Bisogna studiare e lavorare, si dorme poco. Adesso sono c***i suoi. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

LucaTheJoker : @1926_cri @Mattia66640560 @Carloalvino Ma si dai si scherza, altrimenti che noia. Basta che non si esageri e non si… - coratella24 : @MarcoValerioBav @CarenteStella Gattuso è uno che di solito ci scherza su questi insulti. Fate il vostro mestiere e… - dani31163 : @lnufscn No , non scherza affatto , io l’ ho ascoltato in diretta e non ti racconto quello che ha detto di Gattuso… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso scherza Gattuso: "Male il Napoli". Poi scherza: "Io abbaio, ma non mordo. Mihajlovic invece..." Corriere dello Sport Gattuso scherza su Pirlo: «Adesso sono c***i suoi»

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Barcellona, ha parlato dell’arrivo sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo. «È un mest ...

Napoli, Giuntoli: 'Gattuso al posto di Ancelotti? Doloroso, ma la società e sovrana. Ora abbiamo identità'

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla sfida con il Barcellona è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' un ambiente molto a ...

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Barcellona, ha parlato dell’arrivo sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo. «È un mest ...Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla sfida con il Barcellona è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' un ambiente molto a ...