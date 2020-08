Forio diventa dog friendly: spiagge aperte agli amici a quattro zampe (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoForio d’Ischia (Na) – Le spiagge di Forio d’Ischia si aprono agli amici a quattro zampe con l’iniziativa “In spiaggia con Fido”, promossa dal Comune di Forio che segnala le spiagge dog friendly. Con la nuova ordinanza balneare sono state individuate alcune aree su due arenili liberi che, in determinate fasce orarie, sono state rese completamente accessibili ai cani accompagnati dai propri padroni. Nel dettaglio, è stato disciplinato l’accesso, presso le aree riservate sugli arenili liberi in località Spinesante e Cava dell’isola agli amici a quattro ... Leggi su anteprima24

