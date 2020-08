F1 Gran Premio del 70° Anniversario a Silverstone, dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara (Di sabato 8 agosto 2020) Il Mondiale di Formula Uno non si ferma. Iniziato il secondo weekend in terra inglese per le vetture. Quinta tappa del Mondiale 2020 di F1 a Silvertone dove si correrà l'F1 Gran Premio del 70° Anniversario.Si tratta di un appuntamento tra i più prestigiosi della stagione in corso. Caccia alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, fresco di rinnovo. Ci si attende una qualche risposta dai piloti che inseguono anche se la superiorità delle Frecce d'Argento, quest'anno "in tenuta nera", sembra inarrivabile. Come al solito le gare di Formula Uno verranno trasmesse da Sky che provvederà a far vedere in diretta tutto il weekend, dalle prove libere già disputate, fino ovviamente alle qualifiche e alla gara.Gran ... Leggi su itasportpress

