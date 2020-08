Era Lorelai in Una mamma per amica: oggi a 53 anni è ingrassata e la chirurgia l’ha… [FOTO] (Di sabato 8 agosto 2020) “Caffè, caffè, caffè!” è Lorelai! Lo pensiamo ogni volta che qualcuno esclama quella parola. L’abbiamo vista ridere, piangere, arrabbiarsi ma con sempre una tazza di caffè in mano. E’ la mamma di Rory in Una mamma per amica e con lei vive un rapporto simbiotico, amiche più che mamma e figlia. Cerca la libertà, in ogni suo momento; cerca un uomo con cui condividere il proprio tempo, la propria vita. L’unico con cui riesce a farlo? Non potrebbe che essere Luke! E’ trascorso un po’ di tempo da quando è andata in onda l’ultima puntata di Una mamma per amica, anche dal revival prodotto da Netflix, cinque anni fa. oggi Lauren ... Leggi su velvetgossip

Cleliarrrr : Essere come Lorelai Gilmore era la mia più grande aspirazione. Questa serie ha il mio cuore -

E’ un donna un po’ pettegola, le piace fare del gossip con Miss Patty, ma è anche terribilmente dolce e il marito, Morey, e le ragazze Gilmore farebbe qualsiasi cosa: è Babette di Una mamma per amica.

I Tredici: esordio vincente per Irene Lorelai Visentin

I racconti di Irene Lorelai Visentin, riuniti nella raccolta “I Tredici” e pubblicati il 17 aprile dalla casa editrice Segreti in Giallo Edizioni, sono stati una piccola catarsi. Strano potrebbe sembr ...

