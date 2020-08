Covid, la Regione proroga le ordinanze: obbligo rilevazione temperatura uffici pubblici (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi anticipano i contenuti dell’ordinanza n.66 firmata dal Presidente della Regione Campania, che sarà emanata oggi, e che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel dettaglio, con l’ordinanza: – viene prorogata fino alla data del 7 settembre 2020 l’efficacia di tutte le ordinanze regionali ad oggi vigenti in tema di apertura ed esercizio delle attività economiche e sociali, comprese le attività di ristorazione, delle discoteche, degli stabilimenti balneari e il trasporto pubblico locale. Si potrà continuare ad esercitare dette attività alle stesse condizioni già previste nei protocolli di sicurezza vigenti. – è prevista anche, come misura ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regione Coronavirus - Rientro in Italia dall'estero: istruzioni operative Regione Piemonte Ultim’Ora Covid-19 Puglia: 9 Nuovi positivi oggi

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 8 agosto 2020 in Puglia, sono stati ...

Covid-19, crescono ancora i contagi: altri nove casi positivi. Un morto nel Salento

Nove casi di coronavirus in Puglia nelle ultime 24 ore, un morto nel Salento. Lo comunica la Regione che ha diramato il consueto bollettino epidemiologico. Sono stati effettuati 1.561 test per individ ...

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 8 agosto 2020 in Puglia, sono stati ...