Vaccino italiano: al via dal 24 agosto i primi test sull'uomo (Di venerdì 7 agosto 2020) Valentina Dardari Allo Spallanzani di Roma sono già arrivate l prime dosi. Dal 24 agosto verranno somministrate a 90 volontari. Al via le selezioni La corsa al Vaccino sembra ormai essere arrivata la traguardo. Diverse le aziende che stanno ultimando i test, tra le quali Astrazeneca, che vede la collaborazione tra Irbm di Pomezia e l'università di Oxford, e l'americana Moderna, già avanti, in fase tre di sperimentazione sull'uomo. Adesso è arrivato anche il Vaccino, tutto italiano, dell'ospedale Spallanzani di Roma, la nota struttura ospedaliera tra le migliori per lo studio e la cura delle malattie infettive. Al via la ricerca di 90 volontari Secondo quanto reso noto sarebbero già arrivate le prime ...

“Sono arrivate all’Istituto Spallanzani le prime dosi del vaccino ‘made in Italy’ e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull’ uomo”. Lo annuncia l’assessore alla sanità della Regione Lazio ...

