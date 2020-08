Trova la moglie con l’amante: uomo ucciso con una coltellata al petto (Di venerdì 7 agosto 2020) È morto l’uomo di 36 anni accoltellato nel tardo pomeriggio di oggi a Mozzate, nel Comasco. Si chiamava Lorenzo Borsani e abitava in paese: era stato trasportato all’ospedale di Varese in condizioni disperate. Il presunto omicida è stato fermato dai carabinieri in un paese vicino: è un uomo di 49 anni, anche lui residente a Mozzate. La tragica lite è avvenuta all’esterno della villetta in cui vive la moglie di Borsani, dalla quale si stava separando. Da una prima ricostruzione, pare che Borsani avesse visto fuori dalla casa della moglie l’auto del 49enne. L’uomo con un coltello ha tagliato le gomme dell’auto. Il proprietario, che era nella casa della donna per fare delle riparazioni, se n’è accorto, è uscito ed ha ... Leggi su caffeinamagazine

