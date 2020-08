Tornano dalla Grecia col Coronavirus: quattro giovani positivi con tosse e febbre (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Coronavirus colpisce anche i turisti. Sono quattro i ragazzi residenti in provincia di Arezzo rientrati dalla Grecia con il Coronavirus.Si tratta di tre giovani di Montevarchi e uno di Terranuova. Provengono tutti e quattro dall’isola di Corfù. Tornano da Corfù col Coronavirus I quattro infetti si sono contagiati sull’isola ellenica. Hanno sintomi lievi (tosse … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

