Lockdown totale a marzo, la rabbia dei commercianti del Sud: “Il Governo ci ha condannati a morte, chi pagherà il conto?” (Di venerdì 7 agosto 2020) “É facile per una persona che vuole stare a posto con la coscienza far stare tutti a casa, ma il costo socio-economico? Il conto chi lo paga? Lo paga chi butta all’aria anni di lavoro e di progetti di vita perché qualcuno a livello cautelativo per una, due-tre regioni ha chiuso tutta l’Italia”. Aldo Cursano, vicario nazionale della Fipe, l’associazione dei ristoratori e dei gestori di bar aderenti alla Confcommercio, commenta a TPI le notizie emerse grazie alla pubblicazione degli atti del Comitato tecnico scientifico (Cts) posti alla base dei Dpcm per il contrasto all’emergenza Coronavirus. Con l’atto datato 7 marzo 2020, il Comitato tecnico scientifico proponeva al Governo di “adottare due livelli di misure di contenimento: uno nei territori in cui si è osservata ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Pierpaolo Sileri: 'Rivendico il lockdown totale. Abbiamo salvato 600mila vite' - piersileri : Rivendico la scelta del Governo della chiusura a livello nazionale, anziché differenziate, che è la stessa che ha p… - dellorco85 : La discussione su 'lockdown totale' VS 'lockdown a zone' aveva senso a marzo, ora no. Nessuno può sapere come sareb… - rainiero43 : RT @ferdinantripodi: Prima hanno deciso il totale #lockdown nonostante parere discordante con gli esperti. Oggi decidono di prorogare stat… - superga85 : RT @antonio_bordin: Dai verbali del #CTS emergono cose curiose: 1) #lockdown totale non era necessario 2) poteva essere sospeso dopo 2 sett… -