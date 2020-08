L’Appello di Di Maio ai Giovani: non si Deve Abbassare La Guardia (Di venerdì 7 agosto 2020) Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, scrive un messaggio su Facebook, rivolgendosi ai Giovani. “Mi unisco all’appello rivolto ai Giovani dal ministro Speranza. Come governo abbiamo adottato ogni misura di sicurezza, abbiamo gestito al meglio la crisi pandemica, ma il virus non è ancora scomparso” esordisce. “Il virus esiste e non dobbiamo Abbassare la Guardia. E i Giovani, soprattutto, sono il maggiore veicolo di contagio” aggiunge. Di Maio prosegue: “Indossate la mascherina quando il metro di distanziamento sociale viene meno, non sottovalutate quanto accaduto“. “Sono morte circa 35 mila persone e le immagini di Bergamo, le bare trasportate dall’esercito, i segni del lavoro sul volto dei ... Leggi su youreduaction

mesoada : @GuidoAnzuoni @archmeo @salcinz @ItaliaViva @Azione_it @bobogiac Io l'ho vista come una concessione all'appello di… - pino_maio : RT @Nadiavirtussina: Lockdown, l'appello di Marco Rizzo che non mi sembra proprio un leghista al governo: documenti nascosti? Qual è la ver… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Appello Maio Recovery fund, la linea del premier: «Negoziato in salita, ma non cedo su nulla» Corriere della Sera