Juventus-Lione, Pjanic: “Volevo giocare di più, con Sarri abbiamo avuto qualche difficoltà. La Champions League…” (Di venerdì 7 agosto 2020) Nonostante il successo ottenuto contro il Lione per 2-1 la Juventus non passa il turno negli ottavi di finale di Champions League.Al termine della gara contro la compagine guidata da Rudi Garcia che ha decretato l'eliminazione dei bianconeri dalla massima competizione europea per club, Miralem Pjanic, intervenuto ai microfoni di Sky, ha espresso il proprio parere su quella che per lui è stata l'ultima gara in maglia bianconera prima del trasferimento al Barcellona: "E' una grande delusione, ci tenevamo a passare questo turno. abbiamo iniziato un po' male la partita, ma siamo rimasti dentro. C'è grandissima delusione, ci dispiace tantissimo ed è difficile da accettare. Sicuramente non bisogna sminuire il nono Scudetto consecutivo, ma questo club può ambire a molto di ... Leggi su mediagol

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : E' iniziato il prepartita di #JuveOL nella sezione @JuventusTV di sito e App! SCALDIAMO I MOTORI INSIEME!… - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - KillerJoe67 : RT @Eurosport_IT: 2010: Real Madrid out con il Lione 2020: Juventus out con il Lione Per la prima volta dopo 10 anni, #Cristiano non prend… - sebvaiveloce : Juventus-Lione mi ha fatto capire che anche quest’anno non vinceranno la Champions (Garcia) -