Juventus, infortunio per Dybala: si tratta problema muscolare (Di venerdì 7 agosto 2020) Al 83′ Dybala, entrato nel secondo tempo, ha accusato un problema muscolare nel match di Champions League contro il Lione Paulo Dybala, attaccante della Juventus ha accusato un problema muscolare alla coscia durante il secondo tempo del match contro il Lione dopo un tentativo di conclusione a rete. Sostituito, al suo posto è entrato Olivieri. Il giocatore argentino si tratta di un riacutizzarsi del dolore al polpaccio che lo aveva già costretto a fermarsi prima di questa partita. Nei prossimi giorni lo staff medico bianconero valuterà l’entità del suo infortunio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di #Dybala in vista di #JuveLyon ?? - calciomercatoit : #JuventusLione, #Dybala entra ma va subito ko: al suo posto #Olivieri - sportface2016 : #ChampionsLeague | #JuventusLione, #Dybala fuori per infortunio: probabilmente si tratta di una ricaduta - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? #Juventus: #Dybala convocato! ?? Dopo l'infortunio subito in campionato, l'argentino risulta tra i c… - TheMattDP10 : @mauriziocaroli Reduce da un infortunio e incostante per tutta la carriera. Se per te Depay sarebbe titolare nella… -