Intervista al Rabbino Rav Amnon da parte del Giudice Giorgianni. (Di venerdì 7 agosto 2020) AGGIORNAMENTI DAL FRONTE : Vi proponiamo l’Intervista di ieri al Rabbino Rav Amnon da parte del Giudice Giorgianni. Lo abbiamo sentito ieri sera dopo questa importante Intervista, grazie al Dott. Giorgianni per questo importante contributo che chiarisce una volta per tutte il ruolo del Deep State Israeliano portato avanti dal Premier Netanyahu contro la libertà del suo popolo.Si parla di NWO, della finta Pandemia ( come abbiamo sempre sostenuto nei post precedenti ), della guerra in atto tra le forze ultra ortodosse e il popolo israeliano che sta subendo un attacco alla Democrazia proprio come sta succedendo in Italia.Si parla inoltre di obbligo vaccinale, microchip, 5G e agenda mondialista per la schiavitù globale e dello ... Leggi su databaseitalia

marilenamafe : RT @marilenamafe: Interessantissima intervista al rabbino e sulla situazione in Israele - marilenamafe : Interessantissima intervista al rabbino e sulla situazione in Israele - Nonnepossopi1 : Intervista al rabbino Weiss dei Neturei Karta: antisionisti perchè fedeli alla Torah - La Luce -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Rabbino Addio al rabbino Steinsaltz, uno dei massimi studiosi di Talmud al mondo la Repubblica Addio al rabbino Steinsaltz, uno dei massimi studiosi di Talmud al mondo

GERUSALEMME - "Tutto avrei fatto diversamente": è la modesta risposta che il grande rabbino Adin Steinsaltz, uno dei massimi studiosi di Talmud al mondo, diede a un giornalista che gli chiedeva se avr ...

Ecco perché Guaidó vuole aprire l’ambasciata venezuelana a Gerusalemme

L’alleanza con gli israeliani fa parte della strategia del presidente ad interim del Venezuela per resistere all’influenza di Teheran. Primo passo: il ripristino dei rapporti diplomatici con Israele e ...

GERUSALEMME - "Tutto avrei fatto diversamente": è la modesta risposta che il grande rabbino Adin Steinsaltz, uno dei massimi studiosi di Talmud al mondo, diede a un giornalista che gli chiedeva se avr ...L’alleanza con gli israeliani fa parte della strategia del presidente ad interim del Venezuela per resistere all’influenza di Teheran. Primo passo: il ripristino dei rapporti diplomatici con Israele e ...