I 183 nuovi contagi in Veneto (Di venerdì 7 agosto 2020) Ci sono 183 nuovi casi di contagio di Coronavirus in Veneto elle ultime 24 ore, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 20.535. Schizzano i soggetti posti in isolamento, che sono 5.212, ben 1.141 in più rispetto a ieri, anche se tra questi ultimi diminuiscono i positivi (68, -36). Il bollettino regionale registra un nuovo decesso (totale 2.078), mentre la situazione clinica resta stabile, con 9 ricoverati nelle terapie intensive, di cui 6 positivi, e 111 (-10) nei reparti non critici, con 31 positivi (-5). L’indice di contagio in Veneto è attualmente uno dei più alti d’Italia anche se è in discesa rispetto alla scorsa settimana. L’indice di contagio in Italia (La Stampa, 7 agosto 2020)Nelle Marche invece sono 21 i casi di ... Leggi su nextquotidiano

