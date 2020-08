Esplosione in un negozio, ipotesi attentato (Di venerdì 7 agosto 2020) LIVORNO - La polizia non esclude l'azione dolosa per l'Esplosione avvenuta questa mattina, poco prima delle 13, all'interno del negozio "Il Mercatino" di via Garibaldi. L'attività, al momento dell'... Leggi su gazzettadilivorno

