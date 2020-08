Cinema in piazza: omaggio a Ennio Morricone a Calabritto (Di venerdì 7 agosto 2020) Il 9 agosto presso piazza Castello, a Calabritto, omaggio a Ennio Morricone con la visione del film 'Nuovo Cinema Paradiso'. Leggi su avellinotoday

Ultime Notizie dalla rete : Cinema piazza “Le invisibili” per il cinema in piazza a Saludecio News Rimini Atri al via il XXI Festival Internazionale “Duchi d'Acquaviva”.

ATRI. Si apre il sipario sul XXI Festival Internazionale “Duchi d’Acquaviva”, manifestazione organizzata dall’Associazione “Amici della Musica 2000” con la direzione artistica del M° Algino Battistini ...

La “Z” di Zorro chiude Strade del Cinema, cala il sipario sulla XV edizione

Si chiude sotto "Il segno di Zorro", l'edizione 2020 di Strade del Cinema. La serata finale di ieri - giovedì 6 agosto - chiude un capitolo e, al contempo, ne apre un altro lasciando il testimone a gi ...

