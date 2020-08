Bari, allerta arancione per tutta la provincia, le immagini impressionanti della tromba d’aria a Torre a Mare (Di venerdì 7 agosto 2020) La Protezione civile ha prorogato l’allerta meteo per la provincia di Bari anche per la giornata di oggi. A preoccupare non poco la protezione civile sono le precipitazioni che in alcuni casi possono essere anche abbondanti e i fenomeni estremi che sempre più si stanno formando sul territorio nazionale. In particolare ieri ha destato molto scalpore la foto che immortala la tromba d’aria che si è abbattuta su Torre a Mare per pochi minuti, senza, per fortuna, provocare danni. Il comune di Bari ha reso pubblica la seguente comunicazione: “Si raccomanda alla popolazione di adottare ogni misura utile alla prevenzione del rischio collegato ad improvvisi allagamenti, in particolare evitando, in caso di forte pioggia, di ... Leggi su baritalianews

