Autostrade, ASPI: potenziata assistenza per sciopero 9 agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – In vista dello sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacalidi tutte le concessionarie autostradali (nelle fasce 2.00-6.00, 10.00-14.00, 18.00-22.00 di domenica 9 agosto), Autostrade per l’Italia ha attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti degli italiani durante la giornata di domenica, quando sono previsti flussi di traffico da bollino giallo: In particolare, si legge in una nota, presso le stazioni interessate dai principali flussi di traffico sarà rafforzata la disponibilità di personale dedicato sia ai servizi di viabilità che al monitoraggio e alla gestione degli impianti, così da garantire un presidio di assistenza e informazione agli automobilisti durante le ore dello sciopero. Nelle ... Leggi su quifinanza

