Attacchi sessisti contro deputata coreana per un vestito corto in Parlamento: “Escort!” (Di venerdì 7 agosto 2020) Vili Attacchi sessisti contro la più giovane parlamentare della Corea del Sud, colpevole di aver indossato un vestito sopra il ginocchio e delle scarpe da ginnastica. Una mise inadatta secondo molti, pronti a scatenarsi sui social – come riportato da Ansa citando la CNN (ma sono svariate le realtà fuori dal nostro Paese che hanno … L'articolo Attacchi sessisti contro deputata coreana per un vestito corto in Parlamento: “Escort!” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

