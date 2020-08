A Uomini e Donne tornano i tronisti: nomi e cognomi dei candidati con il pubblico chiamato a scegliere (Di venerdì 7 agosto 2020) Ci avevano detto che il trono classico sarebbe stato mandato in pensione per una nuova versione di Uomini e Donne simile a quella vista in questa edizione…Ma a quanto pare si scelgono i tronisti, che però in ogni caso, potrebbero anche svolgere il ruolo svolto da Giovanna Abate…Per cui non ci resta che aspettare la prima registrazione, con le relative anticipazioni, per capire cosa succederà. Ma nell’attesa, ecco che dai social, arrivano i nomi e cognomi dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. La redazione del programma di Canale 5 ha scelto tre baldi giovani ma pare che alla fine sarà il pubblico a decretare i due nuovi tronisti per la stagione 2020-2021. I posti a disposizione ... Leggi su ultimenotizieflash

