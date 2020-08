Vittorio Sgarbi e la sospensione dalla Camera: «Fico è un fascista, sono stato condannato senza prove» – Il Video (Di giovedì 6 agosto 2020) Vittorio Sgarbi commenta i 15 giorni di sospensione dalla Camera che gli sono stati imposti dalla conferenza dei capigruppo per lo scontro verbale con le parlamentari Mara Carfagna e Giusi Bartolozzi. «Un provvedimento fascista: mi viene impedito di esercitare il mandato parlamentare. Io non ho nulla di cui pentirmi o ravvedermi. E per questo denuncerò con un esposto alla magistratura la Carfagna, la Bartolozzi e il presidente Fico, sperando che non si facciano scudo dell’immunità», tuona il deputato e critico d’arte. «Come in un tribunale dell’Inquisizione sono stato condannato senza prove. Nelle ... Leggi su open.online

