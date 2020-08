To Rome with Love, quando Woody Allen disse di Roberto Benigni: "Un genio come Chaplin" (Di giovedì 6 agosto 2020) Durante il tour promozionale di di To Rome with Love, Woody Allen disse che Roberto Benigni era semplicemente "un vero genio, proprio come Chaplin". Woody Allen, regista di To Rome with Love, dichiarò a proposito di Roberto Benigni: "Lui è un genio. E' brillante, divertente, un creativo puro, tutto istinto. Ha il lato tragico di Chaplin e Buster Keaton, è il vero erede dei giullari che sa unire l'alta cultura e quella bassa. Lavorare con lui è stato un vero privilegio." Anche il regista e attore toscano rilasciò una ... Leggi su movieplayer

To Rome with Love, quando Woody Allen disse di Roberto Benigni: "Un genio come Chaplin"

Durante il tour promozionale di di To Rome with Love, Woody Allen disse che Roberto Benigni era semplicemente "un vero genio, proprio come Chaplin". Woody Allen, regista di To Rome with Love, dichiarò ...

