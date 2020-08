Se stessi l'Altro e l'Autonomia (Di giovedì 6 agosto 2020) Ci vuole coraggio e un nuovo modo di pensare e agire per rendere la vita di coppia meravigliosa, allenandola all'Autonomia individuale e al rispetto dell'Altro. Testo L'Autonomia affettiva, informazioni scambiate, costante dialogo sincero e leale, reciproco rispetto e mutuo sostegno, comprensione e ascolto attivo, sono i fondamentali di un'intesa perfetta nella coppia, i punti cardine per mantenere e accrescere l'affiatamento e la ricchezza affettiva. Nel libro "Uniti e (...) - Tribuna Libera / Divorzio, Papa, Chiesa, Amore, Comunicazione, Matrimonio, Partecipazione, Psicologia, Unità, Tribunale, Separazione, Coppie Miste, Emozioni, Famiglia, Sentimenti, Papà, Unioni civili, No Home, Cuore, Collaborazione, Unione, Relazioni interpersonali Leggi su feedproxy.google

liautenant : @slongefrog Io adoro il sapore della carne, ma semplicemente non voglio che un animale venga ucciso per il mio cibo… - nonmipare : RT @LaMerlettaia: J. Vermeer, “Donna che legge una lettera davanti alla finestra” (1657), Gemäldegalerie, Dresda. Nello studio di casa, Ver… - vancinimaria : RT @LaMerlettaia: J. Vermeer, “Donna che legge una lettera davanti alla finestra” (1657), Gemäldegalerie, Dresda. Nello studio di casa, Ver… - MarianoGallarat : @stella7815 Ma una cosa è accogliere una immigrazione sana e utile,altro è dover condividere la struttura statale… - ElicrinaMacrina : @Pinucci63757977 Qualcuno chi se sono sempre gli stessi? Al Ministero del Lavoro c'era Di Maio il quale asusmendo a… -

Ultime Notizie dalla rete : stessi Altro Se stessi l’Altro e l’Autonomia AgoraVox Italia Lewis Hamilton a vita in Mercedes, Toto Wolff: “Mi piacerebbe averlo per altri tre anni”

"Sì, mi piacerebbe averlo in Mercedes altri tre anni. Abbiamo fino ad ora avuto buone discussioni tra di noi e sono fiducioso sul fatto che presto saremo in grado di firmare un contratto". Toto Wolff ...

Focolaio a Mantova, tamponi su migliaia di persone: “Il virus continua a girare tra di noi”

"Il virus c'è, continua a girare tra di noi. Si pensava di aver passato il peggio e invece questo dimostra che non bisogna abbassare la guardia". Fuori dai cancelli dell'azienda agricola si controlla ...

"Sì, mi piacerebbe averlo in Mercedes altri tre anni. Abbiamo fino ad ora avuto buone discussioni tra di noi e sono fiducioso sul fatto che presto saremo in grado di firmare un contratto". Toto Wolff ..."Il virus c'è, continua a girare tra di noi. Si pensava di aver passato il peggio e invece questo dimostra che non bisogna abbassare la guardia". Fuori dai cancelli dell'azienda agricola si controlla ...