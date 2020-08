Scuole, Speranza: “Riapriranno tutte e in piena sicurezza. Solo allora riterremo il lockdown definitivamente chiuso” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Chiudere le Scuole è stata la scelta più difficile, purtroppo è stata indispensabile. E’ evidente che a settembre dovremo ripartire. Riconfermo che l’intenzione del governo è molto chiara su questo punto: le Scuole riapriranno tutte. Il nostro obiettivo è che riaprano in piena sicurezza”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell’informativa in Aula al Senato. “riterremo il lockdown definitivamente chiuso – ha precisato Speranza – Solo nel giorno in cui tutte le Scuole di ogni ordine e grado potranno riaprire”. Per il ministro al momento ... Leggi su lanotiziagiornale

Regioni: chiesto incontro a Speranza, De Micheli e Boccia su Tpl

Roma, 6 ago. (askanews) - "Oggi la Conferenza delle Regioni ha chiesto un incontro urgente ai ministro della Salute, Roberto Speranza, alla ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, e al minist ...

Covid, Speranza: Italia messa meglio. Siamo in fase di stabilità

Roma, 6 ago. (askanews) - La battaglia non è ancora vinta, non siamo al sicuro ha ribadito il ministro della Salute Roberto Speranza in un'informativa al Senato in cui ha fatto il punto della situazio ...

