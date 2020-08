Nadal prudente su Roma e Parigi: "Non so se ci sarò" (Di giovedì 6 agosto 2020) Annunciata l'assenza agli Us Open, il numero 2 del mondo Rafael Nadal valuterà "la situazione in Europa" prima di decidere se partecipare ai tornei di Roma, 20-26 settembre, e del Roland Garros, 27 ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Nadal prudente Nadal prudente su Roma e Parigi: "Non so se ci sarò" Quotidiano.net Nadal prudente su Roma e Parigi: "Non so se ci sarò"

Annunciata l‘assenza agli Us Open, il numero 2 del mondo Rafael Nadal valuterà "la situazione in Europa" prima di decidere se partecipare ai tornei di Roma (20-26 settembre) e del Roland Garros (27 se ...

Annunciata l‘assenza agli Us Open, il numero 2 del mondo Rafael Nadal valuterà "la situazione in Europa" prima di decidere se partecipare ai tornei di Roma (20-26 settembre) e del Roland Garros (27 se ...