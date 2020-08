Mamma e figlio scomparsi sulla Messina-Palermo, il videoappello del marito sui social: “Torna a casa, ti aspettiamo” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Ciao Viviana, ascoltami bene: torna a casa, hai fatto solo un piccolo incidente. Non succederà niente né a te né al bambino, ti aspettiamo tutti a braccia aperte“. È l’appello, diffuso in un video su Facebook, di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e del piccolo Gioele di 4 anni spariti da due giorni. “Ti aspetto, ti amo e mi mancate tantissimo”, ha concluso il marito in lacrime. Tra le forze dell’ordine, dopo che ieri hanno perlustrato il posto dove Viviana si è allontanata con il figlio per tutta la giornata con cani molecolari e droni senza trovare nulla, la pista più probabile sembra ora quella dell’allontanamento volontario L'articolo Mamma e figlio scomparsi ... Leggi su ilfattoquotidiano

